Vijf tieners opgepakt na verkrachting: slachtoffer (14) stapte uit leven nadat daders beelden online deelden

Vijf tieners, onder wie drie minderjarigen, zijn opgepakt nadat ze samen een 14-jarig meisje hadden verkracht op een kerkhof in Gent. Het vijftal maakte beelden van de aanranding en verspreidde deze via sociale media. Het slachtoffer stapte enkele dagen later uit het leven. Drie minderjarigen zitten inmiddels vast, twee meerderjarigen werden door de onderzoeksrechter aangehouden.

Het incident vond weken geleden plaats. Het slachtoffer, een 14-jarig meisje uit Gavere, ging op 15 mei samen met een vriend naar de Westerbegraafplaats in Mariakerke, een deelgemeente van de stad Gent. Op een bepaald moment kwamen er nog vier anderen opdagen, waarna alles misging.

Het vijftal randde het jonge slachtoffer aan en filmde ondertussen het hele gebeuren. Die beelden werden vervolgens verspreid via sociale media. Enkele dagen later stapte het slachtoffer uit het leven. Na onderzoek van de beelden kon de politie vijf daders identificeren. Het gaat om drie minderjarigen, die intussen vastzitten, en twee meerderjarigen die door de onderzoeksrechter werden aangehouden. Het vijftal wordt verdacht van verkrachting, aanranding van de eerbaarheid en het nemen en verspreiden van foto’s die de persoonlijke integriteit in gevaar kunnen brengen. Dat wordt aan het Vlaamse dagblad Het Laatste Nieuws bevestigd door de betrokken advocaten. Het Belgische Openbaar Ministerie beperkt zich voorlopig tot een korte mededeling. ,,Het vijftal werd aangehouden voor feiten welke zich kort voor de dood van het slachtoffer zouden hebben voorgedaan.”

‘Verschrikking voor slachtoffer’

Niels Van Paemel van Childfocus vertelt dat er steeds vaker gevallen van seksuele uitbuiting online opduiken. ,,Sinds het begin van de eerste lockdown is het aantal gevallen gestegen met 65 procent”, zegt hij. ,,Onder seksuele uitbuiting vallen verschillende zaken: misgelopen sexting, seksuele afpersing, grooming (volwassenen die minderjarigen online benaderen met een seksueel oogmerk) en kinderporno.”

Het is moeilijk te zeggen waarom het aantal gevallen is gestegen sinds de eerste lockdown, maar Van Paemel vermoedt dat ‘daders meer vrij spel gehad hebben en er meer jongeren online waren.’

Voor een slachtoffer is seksuele uitbuiting ‘een verschrikking’, zegt Van Paemel. ,,Zeker voor een puber. In dit geval gaat het over verkrachting, één van de ergste dingen die je kan overkomen. Hier werd het slachtoffer voor een tweede keer geconfronteerd met het trauma door de beelden die online staan. Dat kan de druppel zijn die ervoor zorgt dat iemand overgaat tot zelfdoding.”

,,Aan de zijde van de dader merken we in het algemeen een soort gevoel van veiligheid”, verduidelijkt Van Paemel. ,,Bepaalde netwerken, zoals WhatsApp, zijn end-to-end-versleuteld. Mensen kunnen bepaalde beelden met elkaar delen en denken dat ze veilig zijn. Dat is misschien drempelverlagend voor daders.”

Vertrouwen geven

Tot slot zegt Van Paemel dat het belangrijk is om ervoor te zorgen dat slachtoffers bij iemand terechtkunnen. ,,Ze moeten een volwassen vertrouwenspersoon hebben. We moeten secundaire victimisatie voorkomen en moeten proberen ervoor te zorgen dat de beelden het slachtoffer niet achtervolgen. Als volwassene moeten we op een goede manier reageren. Ik kijk dan naar justitie, politiediensten, leerkrachten en ouders.”

..Wanneer zaken online mislopen moeten we het slachtoffer ondersteunen. Het is belangrijk om te beseffen dat wanneer het delen van intieme beelden misloopt de verzender het slachtoffer is. We moeten die persoon dus ook zo benaderen. We creëren een gevoel van vertrouwen, zodat we ervan uit kunnen gaan dat wanneer een minderjarige hiermee wordt geconfronteerd hij of zij erover zal praten in plaats van ermee te blijven zitten.”

Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem: chat via 113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.