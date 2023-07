Vijfhonderd dagen oorlog vol met luchtalarmen, burgerdoden, hoog bezoek en miljardensteun

Verdacht poeder dat in het Witte Huis werd gevonden, is... cocaïne

Een wit poeder dat zondagavond laat werd aangetroffen in het Witte Huis en prompt een preventieve evacuatie veroorzaakte, is geïdentificeerd als cocaïne. Dat meldt een ingelichte bron vandaag aan persbureau Reuters, nadat eerder ook al The Washington Post schreef dat tests uitwijzen dat het om cocaïne gaat.