Vijfsterrenbeweging grootste partij in Italië, rechts vormt grootste blok

De populistische en anti-Europese Vijfsterrenbeweging is de grootste partij geworden bij de parlementsverkiezingen in Italië. Dat blijkt zondagavond uit de eerste exitpolls van de Italiaanse media. Volgens Rai en Mediaset zou de beweging van Luigi Di Maio tussen 29 en 32 procent van de stemmen halen.

De rechtse partijen lijken het grootste blok in het parlement te zullen vormen. Maar het is nog onduidelijk of ze voldoende stemmen hebben om over een werkbare meerderheid te beschikken. Waarnemers gaan ervan uit dat daarvoor 40 procent van de stemmen nodig is.

De coalitie, die onder meer wordt aangevoerd door ex-premier Silvio Berlusconi, zou tussen de 33 en 36 procent van de stemmen hebben gekregen. De centrumlinkse alliantie onder leiding van de Democratische Partij (PD) van huidig premier Paolo Gentiloni zou kunnen rekenen op 25 tot 28 procent van de stemmen.

De centrumlinkse Partito Democratico van Matteo Renzi zou tussen 20 en 23 procent halen, volgens diezelfde exitpolls. Overigens gaat het om zeer voorlopige resultaten. Om 23 uur sloten de stembussen. De officiële uitslag zal pas later vannacht bekend worden.

Lange rijen

Het slechte weer en de onvrede over de huidige politieke situatie zouden veel Italianen hebben tegengehouden om te gaan stemmen, zo zei de correspondent van de NOS Mustafa Marghadi in het NOS Radio 1 Journaal. Wel stonden er lange rijen voor sommige stembussen, wat te maken had met een combinatie van de verandering van het kiesstelsel en verkeerd gedrukte of verkeerd bezorgde stembiljetten.

In Palermo gingen circa tweehonderd stembureaus uren later open dan de bedoeling was, omdat de stembiljetten niet deugden en opnieuw gedrukt en bezorgd moesten worden.

Ook in Rome zijn er lange rijen voor stembureaus ontstaan. Burgemeester Virginia Raggi van Rome heeft kiezers opgeroepen in verband met wachttijden voor de bureaus op tijd te gaan stemmen, in ieder geval minstens een uur voor de sluiting om 23.00 uur.

