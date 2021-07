Vijftien aanklachten van belastingfraude tegen financieel topman bedrijf Trump

UpdateAllen Weisselberg, de financieel directeur van het familiebedrijf van Donald Trump en zijn kinderen, en ook de Trump Organization zelf hebben in totaal vijftien aanklachten van belastingfraude aan hun broek gekregen. Dat werd vanavond (Nederlandse tijd) duidelijk tijdens een zitting in de rechtbank van New York. Weisselberg en de organisatie worden verdacht van ‘grootschalige en gedurfde belastingontduiking’.

De openbare aanklagers van New York stellen dat de fraude al vijftien jaar gaande is. Van zeker 2005 tot aan 30 juni 2021 probeerden Weisselberg, de Trump Organization en Trump Payroll Corporation, die ook wordt aangeklaagd, de belastingdienst stelselmatig een hak te zetten. Er zou onder meer sprake zijn geweest van oplichting, samenzwering, diefstal en het vervalsen van bedrijfsgegevens. ,,De zwarte betalingen werden geregeld door de hoogste bestuurders die zichzelf en het bedrijf verrijkten door middel van geheime betalingen ten koste van belastingbetalers.’’

Weisselberg (73) zou onder meer voor 1,7 miljoen dollar (ruim 1,4 miljoen euro) aan inkomsten belasting hebben ontdoken. Zo werd voor hem de huur van woningen en auto's en privéonderwijs betaald en werd dat vervolgens buiten de boeken gehouden. Hetzelfde werd gedaan voor andere mensen hoog in de boom van de organisaties.

De aanklagers baseren zich naar eigen zeggen op tal van digitale gegevensdragers, boekhoudkundige gegevens, belastinggegevens en verklaringen van potentiële getuigen. Bijna drie jaar lang werd onderzoek gedaan naar een fraude gepleegd door ‘de hoogste leidinggevenden' van de bedrijven van - de inmiddels oud-president - Donald Trump. Zowel Weisselberg, die geboeid de rechtszaal werd binnengeleid, als de advocaten van de twee organisaties pleitten onschuldig te zijn.

Net sluit

En zo sluit het net zich rond het bedrijf van Trump. Eerder op donderdag meldde Weisselberg zich al bij het kantoor van het Openbaar Ministerie. De man was volgens persbureau Reuters al 48 jaar in dienst bij Trump en wordt gezien als de belangrijkste man binnen de Trump Organization die niet tot de familie Trump behoort. Voordat Trump in januari 2017 als president het Witte Huis betrad, legde hij zijn bedrijf in een trust onder toezicht van zijn volwassen zonen en Weisselberg, die strikte controle heeft gehouden over de bedrijfsfinanciën. Uit documenten die The Washington Post in handen heeft, bleek eerder al dat de financiële man en Trumps zoon Barry voor honderdduizenden dollars extraatjes en geschenken hebben gekregen, inclusief voordelen bij onroerend goed.

Weisselberg mag het vervolg van de zaak thuis afwachten. Hij werd wel gesommeerd zijn paspoort in te leveren. De rechter is bang dat Weisselberg met zijn positie en toegang tot privévliegtuigen er anders vandoor gaat.

Donald Trump zelf blijft buiten het onderzoek. Maar de aanklachten kunnen de relaties tussen zijn bedrijven en bijvoorbeeld banken en andere partners wel schaden. Het kan ook Trumps politieke toekomst bemoeilijken, mocht hij in 2024 toch weer een gooi doen naar het presidentschap van Amerika. Trump sprak donderdag zelf in een reactie van een ‘heksenjacht van de radicaal-linkse Democraten die doorgaat’. Een advocaat van The Trump Organization zei er niet vanuit te gaan dat het bedrijf ernstige schade zal lijden door de beschuldigingen. ,,Als dit bedrijf een andere naam had gehad, zouden deze aanklachten niet zijn gedaan.” Het bedrijf heeft hotels, golfbanen en vakantieverblijven over de hele wereld.

Volledig scherm Donald Trump (links) met zijn zoon Donald, Jr. Allen Weisselberg staat achter hen. © AFP

Zwijggeld

De aanklagers begonnen hun onderzoek ooit naar mogelijke betrokkenheid van The Trump Organization bij het betalen van zwijggeld aan twee vrouwen die claimden een affaire met Trump te hebben gehad. Dit gebeurde in aanloop naar de verkiezingen van 2016. Het onderzoek breidde zich daarna uit naar de betrekkingen van The Trump Organization met uiteenlopende bedrijven.

Volledig scherm Allen Weisselberg (midden) komt aan bij de zitting in de rechtbank van New York. © AFP