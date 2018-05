Vijftig krokodillen in beslag genomen op Heathrow Airport

Een woordvoerder van de Britse Border Force zei dat weinig aandacht was besteed aan het welzijn van de reptielen. In iedere container zaten tien krokodillen, terwijl ze geschikt waren voor vier van de dieren. De krokodillen waren vanuit Maleisië naar Groot-Brittannië gevlogen om daar gebuikt te worden in de vleesindustrie.



Van de vijf krokodillen is er al een overleden. De 49 andere krokodillen zijn in beslag genomen omdat het transport niet voldeed aan de voorwaarden. ,,Het is niet acceptabel om reptielen op deze manier te vervoeren'', zei een medewerker van de Border Force op de luchthaven.