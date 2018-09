Vijftig miljoen Facebookaccounts getroffen door aanval

De hackers hebben een zwakke plek gevonden in de zogeheten 'bekijk als-functie'. Deze functie geeft gebruikers de mogelijkheid om zijn of haar eigen profiel te bekijken zoals andere gebruikers dit zien. Het lek is ontstaan in juli 2017 toen Facebook de functie om video's te uploaden aanpaste.

,,Dit is een heftig veiligheidsprobleem, dat we erg hoog opnemen," stelt CEO Mark Zuckerberg tegenover CNBC. In een verklaring laat Facebook weten dat het onderzoek in volle gang is, maar zich nog wel in de beginfase bevindt. Daardoor is het nog niet duidelijk of er misbruik is gemaakt van de accounts en tot welke informatie de hackers precies toegang hadden.