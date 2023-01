Villamoord, halfnaakte vrouw betrapt en groot mysterie: dit gebeurde deze week vlak over de grens bij onze zuiderburen

GrensverhalenWat gebeurde er afgelopen week vlak over de grens bij onze zuiderburen? We zetten bijzondere en spraakmakende verhalen op een rijtje. Lees hier de grensverhalen.

• De gemeente Brecht is in de ban van een mysterie: wie heeft de burgemeester onthoofd?

De gemeente Brecht is in de ban van een ‘moordmysterie’. De figuur van de burgemeester die mee het monument siert in het Gemeentepark is onthoofd met een speciale kettingzaag. Het incident stelt de gemeente voor een raadsel, want wie durft het aan om helemaal in het zicht en met een hels geluid zeker minutenlang een stuk van een beeld te ruïneren?

• Man (43) verkracht stiefdochter twaalf jaar lang

De 43-jarige M.V.D.B. uit Poppel (Ravels) krijgt acht jaar celstraf. Hij is schuldig bevonden aan de jarenlange verkrachting van zijn stiefdochter. Hij maakte zijn slachtoffer zelfs zwanger én dwong haar ook tot seks met tientallen andere mannen. Lees hier het hele verhaal.

• Onderzoek moet duidelijkheid brengen over dood van Sven (21)

De 21-jarige Sven van Egmond uit de plaats Weelde stierf in augustus aan een overdosis cocaïne. Twee drugsdealers die de drugs aan hem zouden hebben verkocht, staan voor de rechtbank. ,,Het ging die avond blijkbaar niet goed met Sven”, verklaarde de dealer. ,,Hij zag lijkbleek en was onder invloed.”

Volledig scherm Sven Van Egmond © RV

• Na 15 jaar komt ‘villamoord’ in Merksplas toch bij de rechtbank, maar hoofdverdachte Beckmann is al jaren spoorloos: ‘Ik ga een tijdje op reis’

Vijftien jaar na de moord op zijn vriendin Samira (27), een paaldanseres, lijkt Wim Beckmann uit Merksplas op weg naar assisen (de Belgische rechtbank met volksjury). Maar de kans is klein dat hij daar zelf zal verschijnen: de moordverdachte lijkt al zes jaar van de aardbol verdwenen. ,,Hij stapte in 2017 in Duitsland op een vliegtuig.” Nadien hoorde niemand nog van hem. Wat gebeurde er precies in 2008 en waarom sleepte het onderzoek zolang aan?

Volledig scherm Archief: Wim Beckmann (samen met advocaat Walter Damen) in 2015. Hij wordt verdacht van de moord op Samira Bekkar, maar is spoorloos sinds 2017 © HLN

• Portret: Dit is ‘El Magico’: oom van de gedode Firdaous (11) en net veroordeeld voor drugsfeiten

In Antwerpen woedt een zware drugsoorlog. Net op de dag dat de gedode Firdaous (11) in Marokko begraven wordt, is haar oom Younes ‘El Magico’ El B. in Antwerpen veroordeeld tot acht jaar cel voor de invoer van cocaïne. De jongste van de Antwerps-Marokkaanse familie uit Borgerhout moet zo niet onderdoen voor zijn grote broer Othman, die ‘bekendheid geniet’ als drugsbaron in Dubai. Een grote broer die hij wel dankbaar mag zijn. Zonder hem had het drugsmilieu ‘El Magico’ enkele jaren geleden al zuur kunnen opbreken. Lees hier wie deze man is.

• Halfnaakte vrouw wordt ‘betrapt’ tijdens virtuele rondleiding in villa

Een virtuele rondleiding van een villa volgen en plots op een halfnaakte vrouw stuiten in de badkamer. Het overkwam de 42-jarige Ellen uit Brasschaat, een plaats vlak boven Antwerpen. Het grappig voorval blijkt een stunt te zijn van het vastgoedkantoor zelf dat de rondleiding aanbiedt. Bekijk hier de video.