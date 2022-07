Vincent (20) moest vluchten voor bosbrand in Frankrijk: ‘Het was direct duidelijk dat we weg moesten’

In Zuid-Frankrijk zijn vannacht vijf campings ontruimd vanwege een bosbrand. Duizenden mensen moesten halsoverkop hun spullen pakken. Een van hen was de 20-jarige Vincent van Eck uit Tricht.

Het is half vier ‘s nachts als de familie ruw uit hun slaap wordt gehaald door gebonk op de caravan naast hen. ,,Mijn Frans is niet heel goed, maar het was wel duidelijk dat we weg moesten. Gelukkig hadden we nog tijd om wat spullen te pakken’’, vertelt Van Eck. Samen met zijn vader, moeder en zijn twee zusjes overnacht Van Eck sinds zondag op Camping Foret du Pilat, pal naast Dune de Pilat, het hoogste duin van Europa.

In het holst van de nacht vertrekken duizenden mensen naar een veilige locatie. De bosbrand in de buurt van de duinen en kust is volgens plaatselijke media veroorzaakt door een auto met pech die in brand vloog.

Houten bankjes

Het Nederlandse gezin wordt naar een hal in La Teste-de-Buch gestuurd, een kustplaatsje in Zuid-Frankrijk. ,,Dat ligt tien kilometer van de camping vandaan.’’ Bij aankomst blijkt er al een rij tot ver buiten de hal te staan. ,,Iedereen moest zich registreren met zijn naam en telefoonnummer. Die rij was wel pittig. Iedereen was super moe.’’

Eenmaal binnen blijkt de hal niet veel meer te zijn dan een grote ruimte met een paar houten bankjes. Toch blijf Vincent positief. ,,Gelukkig kwam al snel het Rode Kruis met veldbedden. Het leger volgde met nog meer bedden en bevoorrading, zoals flesjes water.’’

Volledig scherm Vincent in de hal waar evacuees worden opvangen. © Vincent van Eck

Normale vakantiedag

In de ochtend zijn alle evacués vrij om te gaan en staan waar ze willen. Het Nederlandse gezin besluit er een ‘normale’ vakantiedag van te maken, maar moet zich vanavond wel weer bij de hal melden. Volgens een brandweercommandant is het uitgesloten dat de kampeerders vanavond alweer terug kunnen naar de camping omdat ‘de brand nog in ontwikkeling’ is.

,,Ik ben benieuwd hoe het verder gaat. Als al die duizenden mensen in een hal moeten… Er is veel onwetendheid. Waarschijnlijk wordt het een knusse nacht op een veldbedje met folie als deken.’’

Hoewel het een heel avontuur is geweest voor de Nederlander en zijn familie, is hij nooit echt bang geweest voor het vuur. ,,Wij zijn er ook nog eens relatief goed vanaf gekomen. Mensen van campings dichter bij het vuur, moesten naar het ziekenhuis voor controle.’’

Extreme hitte

Autoriteiten melden dat er inmiddels al bijna 700 hectare bos in as is gelegd. Een woordvoerder van de brandweer meldt dat het vuur lastig te bestrijden is omdat de locatie moeilijk toegankelijk is.

Het blijft extreem heet in Zuid-Frankrijk. Komende dagen worden temperaturen verwacht tot 40 graden in onder meer Bordeaux. Volgens het Franse weerstation Météo France zullen de warme temperaturen zeker tien dagen aanhouden.

Volledig scherm Foto van de brand op dinsdagmiddag. © Vincent van Eck