Virginia schaft als eerste zuidelijke staat de doodstraf af

Eigenaars van vastgelo­pen container­schip in Suezkanaal kunnen rekenen op miljoenen­claims

24 maart Tien sleepboten proberen in het Suezkanaal het nog altijd gestrande containerschip Ever Given vlot te trekken. Het 400 meter lange en 224.000 ton wegende schip liep vanochtend aan de grond en blokkeert de scheepvaart in de belangrijke waterverbinding. Bronnen in de scheepvaartsector verwachten dat de eigenaar van de schuit, het Japanse bedrijf Shoei Kisen KK, op miljoenenclaims kan rekenen. Bergers hopen het schip bij de operatie niet te beschadigen.