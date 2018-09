Visser vindt spullen vermiste Arjen Kamphuis

UpdateDe politie in Noorwegen heeft een aantal spullen gevonden van de vermiste Nederlander Arjen Kamphuis. Welke spullen wil de politie nog niet zegen. Vrienden wachten in spanning af. ,,We zijn gelukkig met alles dat helpt om hem te vinden'', zegt goede vriendin Ancilla van der Leest.

Een visser vond ze gisteren rond 19 uur drijvend voor de kust in de buurt van de Kvænflåget, een kleine berg die ligt tussen Fauske and Rognan. Dat is ten oosten van Bodø, de plaats waar Kamphuis op vakantie was. Gisteravond heeft de politie het gebied onderzocht waar de spullen zijn gevonden, samen met de lokale afdeling van het Rode Kruis en een schip van de Noorse reddingsbrigade.

Ook de Nederlandse politie is onderweg naar de plek waar de spullen zijn gevonden, laat Ancilla van der Leest weten. ,,We staan in nauw contact met de politie en hopen straks meer te weten. Arjen is nu drie weken vermist en we zijn gelukkig met alles dat helpt om hem te vinden.''

Kamphuis wordt sinds 20 augustus vermist. De politie heeft aanleiding om te denken dat de man op die dag om 16:05 uur met de trein van Bodø naar Rognan is gereisd. Of hij ook daadwerkelijk op de plek is geweest waar de spullen nu zijn gevonden kan de politie nog niet zeggen.

Eerder kwamen er 25 tips binnen na een Noorse tv-uitzending over de vermiste cybersecurityspecialist. Hij woont en werkt in Amsterdam en zou op 22 augustus terugkeren naar Nederland. Een getuige zegt hem begin deze maand in Denemarken te hebben gezien.

De Noorse politie houdt nog alle opties open over wat er kan zijn gebeurd.