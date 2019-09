Vlaamse Thomas (7) vindt helm, geweer, granaat én schedel van gesneuvelde Duitse soldaat

Nee, het was geen promotiestunt die was bedacht voor de 75ste bevrijdingsdag van het Belgische plaatsje, maar een echte ‘schat’, gevonden door de 7-jarige Thomas. Het jongetje, dat al langer geobsedeerd was door ‘schatten’, kreeg de metaaldetector een tijdje geleden. Hij vond er al eens een munt mee aan de Belgische kust, maar wat hij zaterdag in de tuin ontdekte, overtrof zijn stoutste verwachtingen.

,,Mijn man was hier een rij bomen in de tuin aan het verwijderen, en daarbij stuitte hij op een mitrailleur’’, vertelt de moeder van het ventje, Sandra Wouters. ,,De loop van het geweer stak uit de grond.’’ Thomas kon zijn ogen niet geloven. Met zijn metaaldetector ging hij verder op zoek in de tuin. Zaterdag was het raak. ,,Het ding piepte onophoudelijk, hier in de hoek’’, vertelt Thomas aan Belgische media. ,,Ik begon met graven, tot wel tachtig centimeter diep, tot ik plotseling een bom ontdekte.”

Volledig scherm Thomas Schepers (7) vindt een Duitse helm met schedel en geweer in zijn tuin. Hier de helm met schedel. © Benoit De Freine

Papa werd erbij gehaald, en die hielp de ronde ‘bom’ uit de grond te trekken. ,,Alleen was het helemaal geen bom, maar een helm. Terwijl ik de helm uit de grond trok, viel er een schedel uit. En Thomas had intussen al enkele tanden gevonden.” Vader Andy wist meteen dat het serieus was, en stelde de politie op de hoogte. Vlakbij werd nog een kleine granaat ontdekt.

Het gaat om een helm van een gesneuvelde Duitse soldaat uit de Tweede Wereldoorlog. Vermoedelijk ligt de rest van zijn lichaam er ook nog. De tuin is afgezet en de granaat is meegenomen door de explosievendienst. De gemeente nam het wapen, de helm en schedel in beslag. Deze week zal in de rest van het gebied worden gezocht naar andere lichaamsdelen.

Geen toeval

Het is geen toeval dat in het Belgische plaatsje soldaten worden opgegraven. Bij de buren van Thomas werd jaren geleden ook een gesneuvelde Duitser opgegraven. In Helchteren werd in september 1944 namelijk een heftige strijd gevoerd tussen de Engelsen en de Duitsers. Daarbij kwam een tiental burgers om het leven, en veel Duitse soldaten. Mogelijk kunnen experts de identiteit van de gesneuvelde Duitser achterhalen en eventuele nabestaanden informeren over de laatste rustplaats van hun familielid.

Thomas is vooral verdrietig dat de gemeente alles heeft meegenomen, vertelt zijn vader. Of hij de Duitse helm ooit terugkrijgt, is nog niet duidelijk.

Volledig scherm Een mitrailleur in relatief goede staat. © Benoit De Freine