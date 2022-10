Vladimir hielp Nederlanders bij busdrama Ecuador door met stenen raam van bus in te slaan

Familie kleuter (4) die gereani­meerd moest worden blijft achter met veel vragen: ‘Waarom pas na 20 minuten gaan zoeken?’

De familie van Aiden (4) houdt zijn adem in, bidt en hoopt op een mirakel. Al zit de vrees op een slechte afloop er wel in. De jongen uit Bonheiden in België werd dinsdag bewusteloos uit een waterplas in De Nekker gehaald. Hij werd gereanimeerd, maar zijn toestand is zorgwekkend.

5 oktober