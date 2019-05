Vleermuis verstopt zich in iPad-hoes en bijt 86-jarige Amerikaan in vinger

Wat is rabiës precies?

Rabiës, ook wel hondsdolheid genoemd, wordt veroorzaakt door een virus. Het RIVM zegt dat besmetting kan optreden via een beet, krab of lik van een geïnfecteerd dier. Infectie is in veel gevallen dodelijk. Hondsdolheid komt bijna overal in de wereld voor, maar de kans om de ziekte in Nederland te krijgen is volgens Volksgezondheid erg klein.



Wereldwijd overlijden elk jaar zo’n 50.000 mensen aan de ziekte. In ons land komt de ziekte eigenlijk nooit voor. De afgelopen 40 jaar zijn er in Nederland slechts vijf mensen overleden aan rabiës. Ieder van hen raakte besmet in het buitenland.



De GGD adviseert na een beet meteen naar een ziekenhuis of medisch centrum te gaan. Wanneer je vooraf niet bent gevaccineerd tegen rabiës, heb je direct antistoffen (RIG) nodig. Deze antistoffen zijn in sommige landen moeilijk verkrijgbaar. Als je vooraf wel ingeënt bent, heb je na een beet of krab enkel twee prikken nodig. Deze zijn meestal wel verkrijgbaar, meldt de GGD.