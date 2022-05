Vliegtuig moet boven Ierland omkeren omdat copiloot nog in opleiding blijkt: ‘Spanning was om te snijden’

Een vlucht van de Britse luchtvaartmaatschappij Virgin Atlantic heeft rechtsomkeer moeten maken omdat plots bleek dat de opleiding van de copiloot nog niet helemaal voltooid was. De passagiers waren niet te spreken over de vertraging die dat met zich meebracht.

Het vliegtuig was afgelopen maandag opgestegen uit Londen, met bestemming New York. Na veertig minuten ontdekten de leidinggevenden op de begane grond dat de assistent zijn laatste vliegexamen nog niet had afgelegd. Er zat niets anders op dan het toestel te laten terugkeren, tot grote woede van de passagiers.

Vlucht VS3 kwam uiteindelijk met een vertraging van twee uur en veertig minuten aan in New York.

,,De spanning in de cockpit was om te snijden”, getuigt een van de reizigers bij The Sun. ,,We vlogen boven Ierland toen we het slechte nieuws te horen kregen. De piloot had geen andere keuze dan terug te vliegen naar Heathrow. Het was vernederend voor alle betrokkenen, de passagiers waren in alle staten.”

De luchtvaartmaatschappij benadrukt dat de veiligheid van de passagiers op geen enkel moment in gevaar gekomen is. De copiloot was bovendien voldoende gekwalificeerd om het vliegtuig te besturen. ,,Ons intern reglement schrijft echter voor dat hij begeleid had moeten worden door een ervaren captain. Daarmee onderscheiden we ons van de concurrentie”, klinkt het.

