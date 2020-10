Vliegtuig 'We Gaan Ze Halen' mag niet landen op Lesbos

VIDEOHet vliegtuig dat vandaag zou aankomen op Lesbos om vluchtelingen op te halen, is een half uur voor landing gesommeerd om uit te wijken naar Athene. De actiegroep We Gaan Ze Halen meldt dat de gezagvoerder in het vliegtuig strikte orders heeft gekregen van de verkeerstoren om in de Griekse hoofdstad te landen. ,,We gaan er alles aan doen om erachter te komen waarom we niet door mochten vliegen”, vertelt Suzan Doodeman, penningmeester van We Gaan Ze Halen, vanaf het vliegveld in Athene.

De toestemming om te landen op Lesbos Mytilini Airport was voor vertrek verleend, maar werd tijdens de vlucht ingetrokken. ,,Niemand heeft ons tot nu toe willen vertellen waarom we niet door mochten vliegen”, vertelt Suzan. ,,Onofficieel wordt wel gezegd dat hier politieke redenen voor zijn en dat er geen zorgen bestaan over de veiligheid, maar dit kan ik nog niet met zekerheid zeggen.” Of de politieke druk vanuit Nederland of Griekenland komt is ook nog niet bekend bij de actiegroep.

Quote We zoeken een manier om alsnog op Lesbos te komen Johannes van den Akker, Secretaris We Gaan Ze Halen

Het was de bedoeling dat het vliegtuig twee dagen op de luchthaven van Mytilini op Lesbos zou blijven wachten in de hoop de vluchtelingen mee te nemen naar Nederland. ,,Het is niet precies bekend wat er nu gaat gebeuren”, zegt Suzan. ,,Het lijkt erop dat de politie ons gaat escorteren naar Athene. Ook worden we in de gaten gehouden om te voorkomen dat we niet alsnog via de ferry naar Lesbos gaan.” Bij een aantal leden van de actiegroep werd bij aankomst een coronatest afgenomen. Alleen wanneer deze testen negatief zijn, mogen de We Gaan Ze Halen-actievoerders Athene in.

Toch naar Lesbos

Nu ze eenmaal op het vasteland zijn, wordt het nog een uitdaging om naar Lesbos te gaan. ,,Tot nu toe is het bericht dat we nog op alle mogelijke manieren tegen worden gehouden om daar te komen”, vertelt We Gaan Ze Halen-secretaris Johannes van den Akker. ,,Misschien dat dit nog wordt aangepast, want het is toch bizar dat ze dit doen.” De actiegroep laat het hier niet bij zitten. ,,We willen daar natuurlijk wel komen, dus we zoeken een manier waarop dat kan.”



Het vliegtuig vertrok vanochtend vanaf Rotterdam The Hague Airport. Hoewel staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel) het plan vrijdag afkeurde, wil de actiegroep met de gehuurde Boeing 189 vluchtelingen uit het voormalige kamp Moria op Lesbos oppikken. Dat kamp werd enkele weken geleden verwoest door een brand, waarna de coalitie besloot vijftig alleenstaande kinderen en vijftig kwetsbare migranten op te vangen. De actiegroep vindt dat te weinig en zegt nog steeds te verwachten dat de staatssecretaris een andere keuze maakt dan ze tot nu toe deed en de actie toch zal steunen.

Volledig scherm Actiegroep We Gaan Ze Halen op campagne bij Rotterdam The Hague Airport vanmorgen. © EPA

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.