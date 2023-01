Vliegtuigcrash Nepal: minstens 44 doden, vijftien van de 68 passagiers waren buitenlanders

Het gaat om vijf Indiërs, vier Russen, een Ier, twee Zuid-Koreanen, een Australiër, een Fransman en een Argentijn, zei een luchthavenfunctionaris tegen persbureau Reuters. Over hun lot is nog niets bekend. Een woordvoerder van luchtvaartmaatschappij Yeti Airlines sprak eerder over tien buitenlanders onder de passagiers. Daarnaast waren er volgens hem twee baby’s aan boord.

Honderden soldaten van het Nepalese leger zoeken tussen de brokstukken van het vliegtuig naar overlevenden. Een omwonende zei tegen het persbureau dat buurtgenoten twee zwaargewonde passagiers naar een ziekenhuis brachten. Volgens een legerwoordvoerder zijn al 29 lichamen van verongelukte passagiers geborgen.

In stukken

Het tweemotorige toestel van het type ATR 72 crashte door nog onbekende oorzaak vlak voor de landing. De crash vond plaats in een heuvelachtig gebied tussen de oude binnenlandse luchthaven en de internationale luchthaven van Pokhara. Laatstgenoemde luchthaven is voorlopig gesloten.

Volgens de burgerluchtvaartautoriteit maakte het vliegtuig om 10.50 uur lokale tijd (06.06 uur bij ons) ter hoogte van de kloof van de Seti-rivier contact met de luchthaven van Pokhara en stortte het vlak daarna neer. Volgens een legerwoordvoerder brak het vliegtuig bij de crash in stukken. Daarna vloog het in brand. Op beelden van de lokale televisie waren dikke zwarte rookwolken te zien op de plaats van de crash.

,,De helft van het vliegtuig ligt op een heuvel”, zei buurtbewoner Arun Tamu vanaf de plek waar het toestel neerstortte tegen persbureau Reuters. ,,De andere helft is in de kloof van de Seti-rivier gevallen.”

‘Verouderde’ transponder

Het toestel was volgens vliegtuigvolgsite FlightRadar24 vijftien jaar oud en was uitgerust met een verouderde ‘transponder’ (elektronisch apparaat dat radiosignalen ontvangt van radarinstallaties bij luchthavens en dan gegevens over onder andere positie, hoogte en grondsnelheid terugstuurt in een eigen radiosignaal, red.)

De Nepalese premier Pushpa Kamal Dahal riep het kabinet na de vliegtuigcrash bijeen voor een spoedvergadering. Daarin werd beslist een onderzoeksteam samen te stellen dat uitsluitsel moet geven over de oorzaak van het drama. Het team zal naar verwachting binnen 45 dagen verslag uitbrengen, zei minister van Financiën Bishnu Paude na afloopt tegen journalisten.

Filmpje

Luchtvaartvolger Aerowanderer publiceerde op Twitter een filmpje van wat de laatste momenten van het toestel voor de crash zouden zijn. Op de beelden, blijkbaar gemaakt door een buurtbewoner, laten zien hoe het vliegtuig laag over een woonwijk vliegt, plotseling een scherpe bocht naar links maakt en dan bijna op zijn kant vliegt. Dan verdwijnt het uit beeld. Even later is een zware explosie te horen, gevolgd door gegil.

Een andere buurtbewoner die eveneens getuige was van het drama, zag het toestel vanaf het dak van zijn woning naderen. ,,Het trilde en bewoog naar links en rechts. Plotseling doodk de neus naar beneden, waarna het vliegtuig verdween in de kloof tussen twee heuvels’’, zei Khum Bahadur Chhetri tegen persbureau Reuters.

Dodelijkste crash in bijna vijf jaar

De weersomstandigheden in de regio Pokhara waren volgens de Nepalese burgerluchtvaartautoriteit goed op het moment van de crash. ,,Het was helder weer’’, zei woordvoerder Jagannath Niroula tegen persbureau Reuters.

De vliegtuigcrash is volgens het Netwerk voor Luchtvaartveiligheid de dodelijkste in bijna vijf jaar in Nepal. In maart 20218 kwamen 51 van de 71 inzittenden van een toestel van de Bengaalse luchtvaartmaatschappij US-Bangla Airlines om het leven toen hun vliegtuig crashte bij de landing in Kathmandu. Het tweemotorige Dash 8 turboprop-toestel kwam uit de Bengaalse hoofdstad Dhaka.

Sinds het jaar 2000 kwamen minstens 309 mensen om het leven bij vliegtuig- of helikoptercrashes in Nepal. In de bergstaat - de thuisbasis van acht van de 14 hoogste bergen ter wereld waaronder de Mount Everest - kan het weer plotseling omslaan en voor gevaarlijke omstandigheden zorgen. De Europese Unie ontzegt Nepalese luchtvaartmaatschappijen uit veiligheidsoverwegingen sinds 2013 de toegang tot haar luchtruim.

