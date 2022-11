Vliegtuigje bungelt in hoogspanningskabels na crash, inzittenden gered

Angela Merkel: ‘Ik had niet meer de macht om Poetin te beïnvloe­den’

Angela Merkel zag geen kans het gedrag van de Russische president Vladimir Poetin te beïnvloeden in haar laatste jaar als Duitse bondskanselier. ,,Ik had niet langer de macht om mijn zin te krijgen, want iedereen wist: in de herfst is ze weg”, zegt Merkel erover in een uitgebreid artikel in het Duitse tijdschrift Der Spiegel.

