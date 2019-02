Vliegtuigkaper Bangladesh had neppistool bij zich en dreigde toestel op de blazen

,,We hebben gehoord dat hij problemen had met zijn vrouw en dat hij de premier wilde spreken. Maar we wachten het verdere onderzoek af tot we conclusies trekken.”



Gisteren schoten politieagenten de man dood toen hij had geprobeerd om de cockpit van een vliegtuig van Biman Bangladesh Airlines binnen te dringen. Hij zou gedreigd hebben het vliegtuig op te blazen en zwaaide met zijn speelgoedpistool.



Na de kaappoging van de man vloog het vliegtuig terug naar de luchthaven van Chittagong. Daar maakte de Boeing 737 een noodlanding. Politie en leger moesten het vliegtuig omsingelen voordat alle 142 passagiers het konden verlaten. ,,De kaper was zeer agressief”, onderhandelingen waren niet mogelijk geweest. Daarom was er geen andere uitweg geweest dan hem neer te schieten, aldus de legerbevelhebber.



De Bengaalse minister van Binnenlandse Zaken Asaduzzaman Khan Kamal legde eerder uit dat de kaper de piloot met een pistool had bedreigd.