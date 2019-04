Vliegtuigongelukje: stewardess gooit blad vol drankjes in kruis van hoogste baas

,,Ik had onze CEO aan boord’’, schrijft Maddie op Instagram. ,,Tijdens het boarden, serveerde ik drankjes voor de gasten in first class. Ik stond met een dienblad vol, toen een van de passagiers voor me stopte in het gangpad en achteruit kwam. Hij stootte tegen het dienblad en alle drankjes vlogen in het rond.’’



,,Raad een wie ze over zich heen kreeg’’, vervolgt de stewardess van American Airlines. ,,De helft ging over mij heen, de andere helft belandde in Dougs schoot!’’ Maddie stond aan de grond genageld. ,,Het liefst was ik ter plekke doodgebleven’’, schrijft ze nog steeds wat geschrokken.