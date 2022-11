Vliegverkeer luchthaven Berlijn stilgelegd vanwege actie klimaatactivisten

Douane op luchthaven New York vindt levende kat in koffer

Douanepersoneel op de luchthaven JFK in New York deed onlangs een opmerkelijke vondst. Toen de bagage door de röntgenscanner ging, zagen ze op het scherm de contouren van een levensgrote kat. In een van de koffers bleek een levende kat te zitten.

