Vloggers filmen in kelder van kindermoordenaar Dutroux om ‘te voorkomen dat hij vrijkomt’

Twee vloggers hebben een video online gezet waarin te zien is hoe ze binnendringen in het voormalige huis van kindermoordenaar Marc Dutroux. Ze maakten onder meer beelden in de kelder waar Julie en Mélissa stierven. Dit naar eigen zeggen om te helpen voorkomen dat Dutroux ooit vrijkomt.

De vloggers van het kanaal ‘Les Stars du Net’ deelden vorige week een video waarin te zien is dat ze via de garage binnendringen in het huis waar de beruchte kindermoordenaar Marc Dutroux in het verleden zijn misdaden pleegde. Ze dalen af naar de schuilkelder waar Dutroux zijn slachtoffers verborgen hield, onder wie Julie, Mélissa, An en Eefje. Sabine en Laetitia werden er in 1996 bevrijd. De kelder wordt vanuit alle hoeken gefilmd en één van de mannen gaat er zelfs even inzitten. ,,Kijk hoe klein het hier is. Ik voel me niet goed, ik wil gaan huilen.”

Verontschuldigingen

De beelden lokten verontwaardiging uit, maar de makers - die enkele jaren geleden ook al ophef veroorzaakten door in het justitiepaleis van Charleroi binnen te dringen - zeggen dat het niet hun bedoeling was om te choqueren. ,,We wilden de gruwel nog eens onder de aandacht brengen en mee helpen voorkomen dat Dutroux ooit vrijkomt”, verklaren ze zelf op Facebook.

Aan de krant La Province vertelt Valentino Provenzano dat hij en zijn vriend Nouchka Lévêque niet respectloos wilden zijn tegenover de slachtoffers en de nabestaanden. ,,Achteraf gezien kan ik begrijpen dat het voor hen niet makkelijk moet zijn om die plaatsen terug te zien”, klinkt het. ,,Als ze erom vragen zal ik de video meteen verwijderen. En me verontschuldigen, als dat nodig is.”

Procedure

De kans bestaat dat de vloggers met hun stunt in de problemen komen. Het huis is momenteel eigendom van de stad Charleroi en dus privédomein. De stad gaat dan ook kijken of er vervolgstappen nodig zijn. ,,We doen ons best om gemeentelijke gebouwen goed te beveiligen, zeker als ze zo symbolisch zijn als dit. We gaan een onderzoek uitvoeren naar wat er precies gebeurd is en behouden ons het recht om een procedure in te leiden”, klinkt het.