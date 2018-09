Vlucht een nacht vertraagd: piloot laat veertig pizza's aanrukken

De 159 passagiers van American Airlines vlucht 2354 wisten niet wat ze meemaakten. Nadat ze donderdag vast waren komen te zitten op de regionale luchthaven van Wichita Falls en zich het hoofd braken over hoe en waar de nacht door te brengen en eventuele aansluitende vluchten nog te halen of om te boeken, bracht gezagvoerder Jeff Raines ineens een stapel pizza's rond.

De piloot had bij de lokale pizzakoerier Papa John veertig stuks besteld en laten afleveren op het vliegveld. Hij ging vervolgens zelf de wachtende passagiers langs met de maaltijden. ,,Ik geloof niet dat ik zoiets eerder gezien heb", zegt luchthavenmedewerker Josh Raines in een twitterbericht met een filmpje waarop de actie van de gezagvoerder te zien is.

'Wat een man, wat een man', is op de video te horen over de pizzabezorgende piloot. Op Facebook zei Raines later dat zijn hele crew had meegedaan om de passagiers te helpen. ,,Dit was een TEAM-prestatie. Mijn co-piloot was bezig met hotelreserveringen, de stewardessen hadden een trolley uit het vliegtuig gehaald en gingen daarmee rond met water, sap en frisdrank voor alle passagiers. Bedankt aan iedereen die geholpen heeft!"