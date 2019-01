Vlucht omgeleid nadat stewardess overlijdt aan boord

Oud-heer­ser Zimbabwe ‘verliest’ 1 miljoen dollar in gestolen koffer

22:02 Robert Mugabe, de 94-jarige voormalige heerser over Zimbabwe, is niet bestolen van 150.000 dollar aan cash, maar liefst van zo'n 1 miljoen dollar. Dat schrijft de Zimbabwaanse krant Herald. Het geld zat in een koffer die zou ontvreemd zijn door een familielid en twee handlangers.