Vluchtelingenboot die kapseisde bij Griekenland had mogelijk tot 100 kinderen in het ruim

De boot met vluchtelingen die woensdagochtend kapseisde voor de kust van Griekenland had mogelijk honderd kinderen in het ruim. Dat zeggen mensen die de ramp overleefden. Nog honderden opvarenden zijn vermist. De hoop dat iemand nog levend terug wordt gevonden, is zo goed als opgegeven.

Het dodental van de ramp - één van de grootste met vluchtelingen op de Middellandse Zee - staat op 78. Reddingsdiensten slaagden erin om 104 mensen levend uit het water te halen. Hoeveel opvarenden het schip in totaal had, is onduidelijk. Schattingen lopen uiteen van 400 tot 750.

Van de vluchtelingen die gered zijn, zijn er acht minderjarig. Toch zouden er nog veel meer kinderen aan boord zijn geweest, vertellen ooggetuigen aan hulpdiensten en media.

,,Ze vertelden ons dat er kinderen op de bodem van het schip zaten. Kinderen en vrouwen’’, vertelt arts Manolis Makaris aan de BBC. Hij is hoofd cardiologie van het ziekenhuis in kustplaats Kalamata, waar overlevenden naartoe zijn gebracht. Twee patiënten vertelden hem over het aantal kinderen. ,,De ene vertelde over honderd kinderen, de andere over vijftig. Ik weet de waarheid dus niet, maar het zijn er veel.’’

Save the Children, een internationale organisatie die zich inzet voor het welzijn van kinderen, zegt op basis van die ooggetuigenverslagen dat er honderd kinderen in het ruim van het schip zaten. Een van de overlevenden antwoorde ‘ja’ op de vraag van een Griekse verslaggever of dat klopte. Het migratieagentschap IOM van de Verenigde Naties sprak eerder van minstens veertig kinderen.

Unicef vreest voor het leven van de kinderen die nog niet zijn teruggevonden. ,,We kunnen aannemen dat velen van hen het niet overleefd hebben. Ons diepste medeleven gaat uit naar de families van de kinderen en al degenen die getroffen zijn door deze afschuwelijke gebeurtenis”, zegt de organisatie ​​in een verklaring.

Wanhopig op zoek

Familieleden van opvarenden zijn intussen wanhopig op zoek naar hun geliefden. Verschillende van hen zijn naar Kalamata gereisd. Zoals bijvoorbeeld de 34-jarige Syrische vluchteling Kassem Abu Zeed. Zodra hij van de ramp hoorde nam hij de eerst mogelijke vlucht uit Hamburg naar Griekenland, omdat hij wist dat zijn vrouw Ezra en zwager Abdullah op het gezonken schip zaten.



De twee riskeerden vanuit Libië de gevaarlijke oversteek naar Italië om bij hem in Duitsland te komen wonen, nadat het hen niet gelukt was om op een legale manier een visum te verkrijgen. ,,Acht dagen geleden spraken we elkaar voor het laatst”, vertelt de man aan persbureau AP. ,,Ze had vijfduizend dollar aan smokkelaars betaald. En we weten allemaal wat er nu gebeurd is.”

Volledig scherm Kassem Abu Zeed kwam uit Hamburg naar Kalamata om zijn vermiste echtgenote Ezra (zie foto op telefoon) en haar eveneens vermiste broer Abdullah te zoeken. © AP

De kans dat Zeeds 21-jarige vrouw en haar 19-jarige broer de scheepramp overleefd hebben, is klein. Tot nu toe is geen enkele vrouw levend uit het water gehaald. Zeed hoopt nu vooral dat zijn schoonbroer Abdullah een van de overlevende mannen is. De overlevenden komen uit Syrië, Egypte, Pakistan en het Palestijnse grondgebied. Degenen die niet in het ziekenhuis liggen, worden voorlopig opgevangen in een leegstaand pakhuis in Kalamata.

Volgens de Griekse gepensioneerde kustwachtadmiraal Nikos Spanos is de kans klein dat er nog overlevenden gevonden worden, zei hij tegen de Griekse openbare omroep ERT.

Volledig scherm Griekse reddingswerkers dragen de lichamen van verdronken migranten naar een koeltruck in Kalamata. © AP

Erasmia Roumana, hoofd van een delegatie van VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR zegt dat veel van de overlevenden er mentaal slecht aan toe zijn. Ook zij zijn bezorgd over het lot van vrienden en familieleden die aan boord waren. ,,Ze willen contact opnemen met hun families en hen laten weten dat ze oké zijn en ze blijven naar de vermisten vragen”, zegt de vrouw.

Volledig scherm Overlevenden van de schipbreuk zoeken steun bij elkaar in Kalamata. © AP

Ook vanuit de herkomstlanden wordt gezocht naar informatie over vermiste familieleden. Zo kon persbureau AP telefonisch spreken met Mohamed Abdi Marwan, die vanuit Kobani, een Syrisch stadje met een overwegend Koerdische bevolking, naarstig op zoek is naar informatie over vijf familieleden die allemaal aan boord waren.

De man heeft sinds het zinken van het schip nog niets van of over hen vernomen. Hij gaat er wel van uit dat zijn 29-jarige neef Ali Sheikhi de ramp heeft overleefd, aangezien familieleden hem herkenden op beelden van de overlevenden, maar bevestiging heeft hij nog niet.

‘Hoe kunnen ze dit doen?’

,,Die smokkelaars zouden slechts 500 mensen op het schip toelaten en nu horen we dat er 750 mensen aan boord waren. Wat is dit?! Is het vee of zijn dit mensen, hoe kunnen ze dit doen?” zei een emotionele Marwan tegen AP.

Volgens hem betaalden zijn familieleden elk 6000 dollar voor de overtocht. Dat bedrag komt overeen met verhalen van de overlevenden, die tegen artsen en havenmedewerkers gezegd hebben tussen de 4000 en 6000 dollar te hebben betaald voor een plekje op de gammele, overvolle vissersboot.

Volgens sommige overlevenden rekruteerden de smokkelaars ‘passagiers’ via Facebook met de belofte van een beter leven in Europa. Er zijn intussen negen mensen aangehouden door de Griekse politie. Het gaat om Egyptenaren tussen de 20 en 40 jaar. Ze worden beschuldigd van het vormen van een criminele organisatie en mensensmokkel. De Verenigde Naties vragen om een onderzoek naar de ramp.