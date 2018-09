Vluchten naar Libische hoofdstad Tripoli omgeleid na explosies

Verliefde Carlos zoekt Nederland­se Nicole en mailt 246 naamgeno­ten in Calgary

11 september Nadat Carlos Zetina, een student aan de universiteit van Calgary, tijdens een avondje stappen een leuk gesprek had met de Nederlandse Nicole, wilde hij haar een dag later een sms’je sturen. Toen bleek dat hij het verkeerde nummer had, besloot hij alle vrouwen met ongeveer dezelfde naam op de universiteit een mail te sturen. Tientallen Nicoles kwamen zo samen en besloten Carlos te helpen.