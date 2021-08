VN bekritiseren verlenging noodtoestand Myanmar tot 2023

video Angst en chaos heersen in Marmaris na bosbranden, kritiek op autoritei­ten groeit

2 augustus Bijna alle bosbranden in Turkije zijn inmiddels onder controle, maar in enkele gebieden is de situatie nog zeer gevaarlijk. Zoals in de badplaats Marmaris aan de Turkse zuidkust. Veel toeristen zijn daar halsoverkop vertrokken. Inwoners vrezen voor hun leven. En president Erdogan? Die gooit thee naar de mensen en geeft de PKK de schuld.