VN-chef wil wereldwijde druk op militaire junta Myanmar opbouwen

Secretaris-generaal van de Verenigde Naties António Guterres heeft woensdag gezegd dat hij de internationale druk op de militaire junta in Myanmar verder wil opvoeren vanwege de staatsgreep die daar onlangs door het leger is gepleegd. Guterres wil er zo voor zorgen dat het leger inbindt en de macht weer overdraagt aan de democratisch gekozen regering.

,,We doen alles dat we kunnen om alle belangrijkste spelers te mobiliseren om genoeg druk op Myanmar te zetten, zodat zeker is dat deze coup faalt”, zei Guterres in een interview met The Washington Post. ,,Dit is volkomen onacceptabel na verkiezingen - die volgens mij normaal zijn verlopen - en een lange transitieperiode.”

Het leger, dat Myanmar jaren met harde hand regeerde, heeft maandag regeringsleidster Aung San Suu Kyi vastgezet, die met haar democratischgezinde partij in november overtuigend de verkiezingen won. De militairen beschuldigden haar van ‘verkiezingsfraude’. De macht kwam daarop in handen van legerleider Min Aung Hlaing, waarbij ook de noodtoestand voor een jaar werd afgekondigd.

Ondertussen is de VN-Veiligheidsraad het nog steeds niet eens geworden over een gezamenlijke positie omtrent de militaire coup in het Zuidoost-Aziatische land. Westerse landen hebben de staatsgreep scherp veroordeeld, maar een door de Britten opgestelde verklaring kwam niet door de vijftien leden tellende raad, doordat die op een veto van China en Rusland stuitte. Die landen hebben de legertop Myanmar in het verleden vaker de hand boven het hoofd gehouden.

Aung San Suu Kyi is woensdag aangeklaagd wegens het illegaal importeren van communicatieapparatuur, blijkt uit documenten van de politie. Volgens Guterres slaat die aanklacht nergens op. Als de Nobelprijswinnares ergens schuldig aan is, is het dat zij er in de afgelopen jaren te nauwe banden met het leger op nahield, aldus de VN-chef. Met acties in de Myanmarese provincie Rakhine joeg het leger vanaf 2017 meer dan 700.000 leden van de islamitische Rohingya-minderheid op de vlucht. Tal van Rohingya zijn vermoord.