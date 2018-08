VN: Exodus Venezuela nadert crisis

De uittocht van Venezolaanse vluchtelingen nadert een 'crisis' die vergelijkbaar is met de stroom migranten in de Middellandse Zee. Daarvoor waarschuwt het migratie-agentschap van de Verenigde Naties (IOM).

Zuid-Amerika kampt momenteel met de zwaarste vluchtelingenstroom in de geschiedenis. Tienduizenden Venezolanen trekken naar omringende landen als Colombia, Ecuador, Peru en Brazilië om de economische en politieke noodsituatie in hun land te ontvluchten. Voedsel en andere dagelijkse benodigdheden zijn schaars in het geteisterde land.

In het noorden van Brazilië joeg een woedende menigte vorige week honderden immigranten terug de grens over. Peru heeft inmiddels strengere eisen gesteld aan immigranten, die alleen nog maar met een paspoort worden toegelaten in plaats van een nationale ID-kaart.

,,Dit gaat toe naar een crisis zoals we ook in andere delen van de wereld gezien hebben, in het bijzonder in de Middellandse Zee", zei Joel Millman van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM).

Soepeler regels

Eerder deze week riep de IOM samen met het VN-vluchtelingenagentschap UNHCR Zuid-Amerikaanse landen op om de regels voor Venezolaanse immigranten soepeler te maken. Sinds 2015 hebben meer dan 1,6 miljoen Venezolanen het land verlaten, aldus beide organisaties.

Ecuador hief daarop vrijdag de paspoortverplichting op, nadat het eerder een 'humanitaire corridor' had ingesteld voor Venezolaanse migranten naar buurland Peru. Er was een gratis busdienst georganiseerd voor Venezolanen die via Colombia en Ecuador op weg waren naar Peru, een van de meest dynamische economieën van de regio.