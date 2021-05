VN-gezant: Israël en Hamas op weg naar oorlog op grote schaal

,,Stop deze raketaanvallen meteen. Deze escalatie gaat in de richting van een oorlog op grote schaal. De verantwoordelijken van alle kampen moeten zich inzetten om tot een de-escalatie te komen. Een oorlog in Gaza is verwoestend en de gewone mensen betalen de prijs’’, schreef Wennesland op Twitter.

Het conflict tussen Israël en de Palestijnen is dinsdagavond geëscaleerd. De Israëliërs voerden luchtaanvallen uit op een torenflat waarin de kantoren gevestigd zijn van Hamas. De personen in het appartementencomplex waren voor de aanval gewaarschuwd.

Hamas reageerde op de aanval met de lancering van 130 raketten. In Tel Aviv gingen de sirenes af en waren explosies te horen. Aan Israëlische kant vielen drie doden, aan Palestijnse kant kwamen dertig mensen om het leven. Ook is er sprake van gewonden.

Het geweld tussen Israël en de Palestijnen is sinds enkele dagen opgelaaid omdat de Israëliërs tientallen Palestijnen uit hun woningen in bezet Oost-Jeruzalem willen zetten om daar Joodse kolonisten te vestigen. De Palestijnen bestookten Israël al met honderden raketten. Israël op zijn beurt neemt Hamas-doelwitten in de dichtbevolkte Gazastrook onder vuur. De jongste escalatie kostte al enkele tientallen mensen het leven, vooral aan Palestijnse kant.

Volledig scherm De Israëlische premier Benjamin Netanyahu dinsdagavond tijdens een bezoek aan de stad Lod, waar grote ongeregeldheden plaatsvonden. De plaatselijke politie beschuldigde Arabische inwoners van de stad ervan grootschalige rellen te veroorzaken. © AFP De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zei dinsdag in een televisietoespraak dat Israël de aanvallen op de Gazastrook zullen uitbreiden. ,,We staan op het punt van een krachtig offensief. Zowel de kracht als de frequentie van de aanvallen zullen worden opgevoerd’’, aldus Nethanyahu. Hij zei onder meer dat Hamas en de Islamitische Jihad ,,een hoge prijs hebben betaald, en ik zeg u hier, zullen betalen voor hun agressie. Deze campagne zal tijd nodig hebben. Met vastberadenheid, eenheid en kracht zullen we de veiligheid voor de burgers herstellen.’’

Veiligheidsraad weer bijeen

De VN-Veiligheidsraad komt woensdag opnieuw bijeen om de situatie te bespreken. De spoedvergadering achter gesloten deuren komt op verzoek van Tunesië, Noorwegen en China. Een eerste vergadering maandag, ook op verzoek van Tunesië, ging uiteen zonder gemeenschappelijke verklaring van de vijftien leden van de Veiligheidsraad, omdat de VS ,,in dit stadium’’ het voorstel van Noorwegen niet wil goedkeuren.

In het Noorse voorstel, dat persbureau AFP kon inzien, stond - zonder het geweld te veroordelen - een oproep van de Veiligheidsraad aan Israël ,,om de kolonisatieactiviteiten, de vernielingen en de huisuitzettingen tegenover de Palestijnen stop te zetten, inclusief in Oost-Jeruzalem’’. De tekst riep beide partijen ook op ,,om geen unilaterale maatregelen te nemen die de spanningen vergroten en de levensvatbaarheid van de Tweestatenoplossing ondermijnen’’ en vroeg ook om terughoudendheid en het vermijden van provocaties, met respect voor ,,de historische status-quo in de heilige plaatsen’’.

De woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, Ned Price, zei dinsdag niet of de VS nu wel akkoord zouden gaan met een verklaring vanuit de Veiligheidsraad. ,,We willen maatregelen zien, of die nu komen van de Israëlische overheid, de Palestijnse Autoriteit of de VN-Veiligheidsraad, die niet leiden tot provocaties of een escalatie, maar tot een de-escalatie.’’

VN-secretaris-generaal Antonio Guterres stelde dinsdag eveneens in een persbericht dat de escalatie tussen de Israëliërs en de Palestijnen ,,meteen moet stoppen’’.

Volledig scherm Een lid van de Israëlische veiligheidstroepen probeert een man te kalmeren in de stad Holon, nabij Tel Aviv, nadat vanuit de Gazastrook raketten werden afgevuurd. © AFP

Volledig scherm Bij de raketaanval op Tel Aviv door Hamas gingen ook auto's in vlammen op. © AFP

Volledig scherm Israëlische troepen leveren slag met Palestijnse protestanten in de stad Hebron. © EPA