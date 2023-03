VN koopt tanker om olieramp voor kust van Jemen te voorkomen

De 45 jaar oude FSO Safer ligt sinds de jaren 80 voor anker voor de haven van Hodeida, in het westen van Jemen. Het 360 meter lange schip doet dienst als drijvende opslagplaats voor een grote hoeveelheid ruwe olie. Maar de tanker, die onder controle staat van de Jemenitische Houthi-rebellen, wordt al sinds het uitbreken van de burgeroorlog in Jemen in 2015 niet meer onderhouden.

Experts waarschuwen al jaren dat de oude tanker uit elkaar kan vallen, kan exploderen of in brand kan vliegen. Dat zou een grote milieuramp in de Rode Zee veroorzaken. Ook de maritieme handel zou zwaar worden getroffen. Volgens een verklaring van de VN bevat de FSO Safer ongeveer ,,vier keer zoveel olie als er in 1989 is gelekt uit de Exxon Valdez”, wat leidde tot een grote olieramp voor de kust van Alaska.