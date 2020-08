VN: Nog altijd meer dan 10.000 IS-strijders in Syrië en Irak

video ‘Gif in lichaam Navalny gevaarlijk voor omgeving’, Russische arts ontkent vergifti­ging

24 augustus In het lichaam van Aleksej Navalny is een dodelijk gif aangetroffen, dat niet alleen voor hem levensbedreigend is, maar voor zijn hele omgeving gevaarlijk is. Dat meldde Ivan Zjdanov, directeur van Navalny’s anticorruptiefonds, die samen met Navalny’s vrouw Joelia vanmorgen de pers te woord stond. De russische arts van Navalny ontkent dat er gif is aangetroffen.