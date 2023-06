VN-Veiligheidsraad beëindigt missie in Mali, ook hier inmenging troepen Wagner

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft gestemd voor het beëindigen van de uit 2013 stammende vredesmissie in Mali. De militaire junta van het West-Afrikaanse land had de raad twee weken geleden verzocht de 13.000 man sterke troepenmacht ‘onverwijld’ te laten vertrekken.

De resolutie tot terugtrekking van de vredesmacht was ingediend door Frankrijk. Daarin werd gevraagd om zaterdag te beginnen met ‘de beëindiging van haar operaties, de overdracht van haar taken, alsmede de ordelijke en veilige terugtrekking van haar personeel, met als doel dit proces uiterlijk 31 december 2023 af te ronden'.

De VN-missie in Mali, bekend als Minusma, was bedoeld om te helpen bij het stabiliseren van het enorme land in West-Afrika. Mali, een voormalige Franse kolonie, wordt geplaagd door geweld van jihadisten en andere gewapende groepen. De VN-missie beschikte over een budget van ruim 1,2 miljard dollar per jaar en een relatief grote troepenmacht. Toch slaagde de vredesmacht er volgens critici onvoldoende in om burgers te beschermen.

Volledig scherm De troepen van Minusma in actie in Mali. © AFP / Marco Longari

Wagner in Afrika

Het einde van de operatie volgt op jaren van spanningen en overheidsbeperkingen die de lucht- en grondoperaties van de vredesmacht hebben belemmerd. Het bewind in Mali werkt sinds 2021 samen met het Russische huurlingenleger Wagner. De Verenigde Staten zeiden vrijdag bezorgd te zijn over de destabiliserende activiteiten van Wagner in Afrika. Zij beschuldigden hun leider Yevgeny Prigozhin ervan te hebben bijgedragen aan het vertrek van VN-vredeshandhavers uit Mali.

De Verenigde Staten hebben informatie waaruit blijkt dat de overgangsregering van Mali sinds eind 2021 meer dan 200 miljoen dollar aan Wagner heeft betaald, vertelde de woordvoerder van de nationale veiligheid van het Witte Huis, John Kirby, aan verslaggevers. De VS zouden de leiders in Mali duidelijk hebben gemaakt dat samenwerking op veiligheidsgebied alleen mogelijk is als Mali de relatie met Wagner verbreekt en democratische vooruitgang boekt. Er zouden volgens recente schattingen in Mali zo’n duizend manschappen actief zijn van dat huurlingenleger, dat afgelopen weekend nog de aandacht trok met een kortdurende opstand in Rusland.

Nederlandse bijdrage aan missie in Mali

Het mandaat van Minusma, waaraan ook Nederlandse troepen jarenlang aan hebben deelgenomen, eindigde op 30 juni. Tussen 2014 en 2019 deden ongeveer 6000 Nederlandse militairen mee aan de missie. Op 6 juli 2016 kwamen twee Nederlandse militairen om bij een mortierongeval. Een andere militaire raakte zwaargewond. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) reconstrueerde dat er nalatig was omgesprongen met de aankoop en opslag van de granaten. Het ontplofte projectiel was onderdeel van een partij die tien jaar eerder inderhaast was aangekocht voor de toenmalige missie in Afghanistan. Volgens de OVV controleerde de defensieorganisatie de aangekochte granaten niet goed in de veronderstelling dat het wel goed zou zijn omdat het Amerikaanse leger die granaten ook gebruikte.

