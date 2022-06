‘Voertuig rijdt in Berlijn in op menigte, zeker 30 gewonden’

In het centrum van de Duitse stad Berlijn is vanmorgen iemand met een voertuig ingereden op een menigte. Daarbij zouden zeker dertig gewonden zijn gevallen, meldt een woordvoerder van de Berlijnse brandweer. Onduidelijk is of er sprake is van een ongeval of opzet.