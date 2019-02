Voetbaltempel Maracanã huilt om omgekomen jeugdspelers

Op een emotionele voetbalavond in Rio de Janeiro zijn in stadion Maracanã voor en tijdens de stadsderby tussen Flamengo en Fluminense (0-1) de tien jeugdspelers van Flamengo herdacht die afgelopen vrijdag omkwamen bij een brand op het trainingscomplex van de club .

Ze droomden er alle tien van. Arthur Silva (14), Átilho Paixão (14), Bernardo Pisetta (14), Christian Esmerio (15), Gedson Santos (14), Jorge Eduardo (15), Pablo Henrique (14), Rykelmo de Souza (16), Samuel Thomas (15), Vitor Isaías (15), tien tieners die maar één ding wilden: profvoetballer worden, in dat prachtige, roodzwart gestreepte shirt van Flamengo en ooit, ooit eens schitteren in het Maracanã, de machtige voetbaltempel in Rio de Janeiro, heilig huis van het Braziliaanse voetbal.

Door de brand van vorige week vrijdag zal het er nooit meer van komen, maar donderdagavond draaide het in het Maracanã toch alleen om hen. Al ver voor het duel was het stadion gevuld met ruim 45.000 toeschouwers, voornamelijk fans van Flamengo. Zij toonden grote vlaggen en T-shirts met afbeeldingen van de omgekomen jongens, terwijl op de videoschermen in het stadion beelden van de jongens werden getoond. De televisiezender die het duel live uitzond, toonde hun namen en foto’s als opstelling van Flamengo.

De namen en foto's van de omgekomen spelers werden getoond op grote vlagen.

Gewonde speler

Op de tribune waren ook familieleden van de omgekomen jongens aanwezig, alsmede de 14-jarige Cauan Emanuel, die bij de brand gewond raakte en tot maandag in het ziekenhuis lag. Hij speelde een cruciale rol bij het bevrijden van enkele van zijn ploeggenoten door de spijlen voor de ramen van het brandende gebouw te verbuigen waardoor een aantal jongens aan de vlammen kon ontkomen. Cauan brak in tranen uit toen kinderen die de spelers vergezelden bij het betreden van het veld een groot aantal witte ballonnen lieten opstijgen. Op hetzelfde moment deden de toeschouwers hetzelfde, waardoor de lucht boven het Maracanã wit kleurde.

De spelers van Flamengo met de namen van de omgekomen talenten achter op hun rug.

Spelers van beide elftallen speelden met de namen van de omgekomen jeugdspelers op hun rug. Op de voorzijde van de Flamengo-shirts stond groot ‘Garotos do Ninho’ (jongens uit het nest), dat refereert aan de naam van het trainingscentrum van Flamengo: Ninho do Urubu (gierennest). De door de teams gedragen shirts zullen later aan de families van de jongens worden overhandigd.

Op de tribunes van het Maracanã zong het publiek in de tiende minuut van het duel het lied ‘Tien sterren die stralen’, een speciale geschreven versie van een populair Braziliaans nummer van de muzikant Tim Maia.

Zege Fluminense

Het duel eindigde door een treffer in blessuretijd in een 1-0 zege voor Fluminense, dat zich daardoor plaatste voor de finale van de Guanabara Trofee, het eerste deel van het staatskampioenschap Campeonato Carioca. Tegenstander in de eindstrijd, die zondag ook in Maracanã wordt gespeeld, is Vasco.

Een Flamengo-fan heeft haar gezicht zwart beschilderd, met de tekst 'luto' (rouw) erop.

