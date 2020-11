‘Voetenman’ die al jaren jonge meisjes achtervolgt geeft zichzelf aan bij politie

Op 30 september kreeg de ‘voetenman’ voor het eerst in veertien jaar een gezicht. Via het VTM-opsporingsprogramma ‘Faroek ’ verspreidde de politie een robotfoto van de man die al sinds 2006 de Gentse studentenbuurt onveilig maakt als voetenfetisjist. Hij schuimde er de omgeving af, op zoek naar meisjesvoeten om aan te ruiken. De man achtervolgde zijn slachtoffers tot aan hun woning, en deed zich dan voor als een doofstomme man die hulp nodig had.

Zo bizar dat het grappig werd

Zeventien studentes dienden de voorbije jaren klacht in bij de politie, maar minstens evenveel andere meisjes deden dat niet. ,,Op het moment zelf wist ik niet wat mij overkwam”, zegt één van zijn slachtoffers. ,,Het was zo bizar dat het zelfs grappig werd. Pas later besefte ik dat die man me eigenlijk had aangerand.”



Andere slachtoffers vonden de ‘voetenman’ allesbehalve grappig. ,,De dag dat het mij overkwam, heb ik mezelf opgesloten in mijn kamer zodra de ‘voetenman’ buiten was”, zegt een ander meisje. ,,Die avond heb ik in mijn broek geplast. Omdat ik té bang was om naar het toilet op de gang te gaan.”