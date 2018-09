Voor de terminaal zieke Brody (2) is het nu al Kerstmis

In één buurt van de Amerikaanse Cincinnati, Ohio, is het al Kerstmis. Overal staan versierde kerstbomen en hangen al kerstlichtjes aan de ramen. De wijk Colerain Township viert kerst extra vroeg dit jaar zodat de terminaal zieke peuter Brody Allen het feest nog mee kan vieren, zo schrijft onder andere de Amerikaanse krant The New York Times .

In mei dit jaar werd het leven van de familie Allen totaal op zijn kop gezet. Bij de 2-jarige Brody, de jongste telg van het gezin, werd een zeldzame en zeer agressieve vorm van kanker vastgesteld. Vier tumoren bleken er in het lichaam van de kleine jongen te woekeren: één in het lage deel van zijn wervelkolom en drie in zijn hersenen.

Hij werd meteen opgenomen in het ziekenhuis waar hij 98 dagen verbleef. De chemotherapie sloeg niet aan en werd in augustus stopgezet waarna hij weer naar huis mocht. De artsenwaarschuwden zijn ouders echter dat hij waarschijnlijk nog maar twee maanden te leven had.

De familie besloot hun frustraties en verdriet aan de kant te schuiven en niets dan mooie herinneringen voor Brody te creëren in die laatste paar maanden. Elke dag moest memorabel worden zodat de jongen nog zoveel mogelijk zaken kon meemaken in zijn korte leventje. Vader Todd nam op de dag van de diagnose zelfs onbetaald verlof en spendeert sindsdien al zijn tijd in het gelukkig maken van zijn zoon.

Sneeuwmannen en rendieren

Wat het gezin zeker nog wilde doen, was kerst vieren. De feestdagen worden groots gevierd in de familie Allen en ze wilden dit nog één keer met hun zoon meemaken. Aangezien december nog ver weg is, besloten ze hun kerstfeest dan maar enkele maanden te vervroegen tot in september. Sneeuw zou er niet zijn, maar verder zou Brody een volwaardig laatste kerstfeest krijgen.

Volledig scherm De wijk van Brody is al geheel in kerstsfeer voor de zieke Brody. © Facebook/Team Brody

Toen de buurtbewoners hoorden van de plannen, besloten ze allemaal hun steentje bij te dragen. Alle buren in de straat haalden alvast hun kerstbomen van zolder en de lichtjes werden vast opgehangen. Zelfs de grote sneeuwmannen en rendieren die jaarlijks de voortuinen sieren, werden alvast opgesteld.

,,In zijn gedachten is het gewoon Kerstmis", zegt McKenzie, Brody's 21-jarige zus. ,,Hij werd op een dag wakker en toen stond de kerstboom in de kamer. Hij heeft geen idee dat het nog niet echt Kerstmis is. Hij geniet er gewoon van."

Volledig scherm Brody Allen. © Facebook/Team Brody

De buren stuurden zelfs al kerstkaarten naar het gezin of ze kwamen aanbellen met cadeaus voor de peuter. Ook op de facebookpagina Team Brody die voor de jongen werd opgericht, regent het kerstwensen vanuit de hele wereld.

,,Wij zien kerstmis groots”, zegt vader Todd. ,,Voor ons draait alles om de tijd die je als familie samen doorbrengt en de herinneringen die je schept voor de eeuwigheid. Brody heeft geen flauw idee van hoe ziek hij is. Als kleine jongen kan het hem ook niet echt schelen en wil hij vooral zoveel mogelijk plezier maken.”

19.000 dollar

Nu de jongen zoveel media-aandacht krijgt, willen zijn ouders ook iets doen voor toekomstige patiënten met de zeldzame ETMR-tumor. Ze zijn een crowdfundingcampagne begonnen waarmee ze 15.000 dollar hoopten in te zamelen voor het onderzoek naar kanker. Ondertussen staat de teller reeds op 19.000.