Voor Finse premier Sanna Marin heeft Poetin al verloren: ‘Hij vernietigt zijn eigen land’

De Finse premier Sanna Marin zei dat vanmorgen in het Europese Parlement, daags voordat Brussel met wetsvoorstellen komt om de krankzinnig hoge energieprijzen af te bouwen. Als leider van het land met de langste grens met Rusland riep ze Europa met klem op solidair te blijven met Oekraïne.

,,Wij betalen voor de oorlog in euro’s, Oekraïne in mensenlevens. Terwijl het niet alleen voor zichzelf vecht, maar voor de hele internationale rechtsorde.” Marin zei ervan overtuigd te zijn dat Oekraïne de oorlog gaat winnen. ,,In onze harten heeft het dat al gedaan.” Dat Poetin gas als wapen inzet ziet ze als een grote vergissing: ,,Wij gaan nu versneld van zijn gas af. Hij vernietigt de economie en toekomst van zijn eigen land.”

Hadden we maar geluisterd naar Polen

Met vuur bestreed Marin de opvatting van Poetin dat Europa zichzelf verzwakt door democratie en mensenrechten een centrale plaats te geven in het beleid. ,,Dat is een cynische benadering. Europa komt van onderop en democratisch tot stand.”

Kritiek was er wel. ,,We hadden eerder en beter moeten luisteren naar de Baltische landen en Polen, die ervaring hadden met de Sovjet-Unie. Nu betalen we een hoge prijs. We hadden onze economie nooit mogen toevertrouwen aan anderen.” Europa had volgens haar ook veel harder moeten reageren na de Russische bezetting van de Krim in 2014, volgens velen het begin van de Russische agressie tegen Oekraïne.

Moedig

Marin kreeg na afloop van haar speech een open doekje. Christen- en sociaaldemocraten, de twee grootste fracties, prezen haar moed om Poetin te weerstaan en haar land met vaste hand de Navo in te leiden. Volgens de Portugees Paulo Rangel is dat zelfs ‘één van de belangrijkste geopolitieke stappen van de 21ste eeuw’: ,,Elke Europeaan wint hierbij.”

Marin, in tweede termijn: ,,Rusland komt straks verarmd de oorlog uit, Finland en Zweden zullen Navo-lid zijn.” Enkel een Fins Parlementslid, van extreemrechts, verweet Marin ‘te dansen in plaats van uw werk te doen’, tot woede van de Belgische Assita Kanko: ,,Sommigen moeten misschien nog leren dat politici ook maar gewone mensen zijn, die emoties hebben en naar het toilet moeten. Wij zijn mensen, geen robots.”

De EU-landen overleggen nog deze maand over nieuwe plannen om wat te doen aan de torenhoge energierekeningen. De energieministers buigen zich op 30 september over de voorstellen waar ze de Europese Commissie om gevraagd hebben. De bewindslieden ‘zullen 30 september afmaken waar we vorige week aan zijn begonnen’, twittert de energieminister van Tsjechië, dat dit halfjaar EU-voorzitter is. Hij roept opnieuw een extra energieraad bijeen in Brussel. De EU-landen voelen de tijd dringen nu meer en meer burgers en bedrijven de rekeningen niet kunnen betalen. Ze hebben de commissie onder meer gevraagd om een voorstel voor een prijsplafond voor gas, maar zijn daarover nog altijd verdeeld. Het dagelijks bestuur van de EU wil onder meer voorstellen de lidstaten doelen op te leggen voor elektriciteitsbesparing en de overwinsten van energiebedrijven af te romen. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen doet de plannen naar verwachting woensdag in haar jaarlijkse ‘troonrede’ uit de doeken.

