‘Voorbereiders gewelddadige actie tegen Macron opgepakt’

Volgens de zender zijn de verdachten aangehouden in de Oost-Franse departementen Moselle en Isère en in Ille-et-Vilaine in het westen van Frankrijk. Over de achtergrond van de verdachten en over wat ze precies van plan waren, heeft BFMTV niets gemeld.

Beginstadium

Het plan voor de actie tegen Macron zou niet al te nauwkeurig en georganiseerd zijn geweest en nog in een beginstadium verkeren. De verdachten werden opgepakt door de politie in samenwerking met de geheime dienst DGSI. Het parket in Parijs is een onderzoek begonnen naar ‘terroristische samenzwering'.

In een op zondag gepubliceerd interview waarschuwde Macron nog voor de dreiging van extreemrechts in Europa. Hij zei dat een inschikkelijke en afwachtende houding in de jaren dertig er voor heeft gezorgd dat Adolf Hitler op kon komen in Duitsland.