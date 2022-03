Voorbijganger hoort hulproep van man die twee dagen vastzit in ondergrondse pijpleiding

Mogelijk drank in het spel bij doodrijden carnavals­gan­gers België

De bestuurder die zondagochtend zes carnavalsvierders doodreed in een Waals dorp had mogelijk gedronken. Een blaastest van een van de inzittenden van de auto viel positief uit. Nader onderzoek moet uitwijzen of de man achter het stuur beschonken en/of onder invloed van drugs was, zegt het Belgische Openbaar Ministerie.

