Voorbijganger redt kind dat op vijfhoog aan balkon bungelt

Frankrijk is in de ban van de heldhaftige actie van een toevallige voorbijganger die in Parijs een kleuter op de vijfde verdieping aan een balkon zag bungelen. De man bedacht zich geen seconde en redde het kind voor het naar beneden kon vallen.

Op beelden die van de redding werden gemaakt en inmiddels massaal via sociale media zijn gedeeld, is te zien hoe hij zonder te twijfelen via de balkons omhoog klimt om het kind te redden. ,,Ik dacht niet aan de hoogte, ik dacht niet aan de risico's", vertelt hij.

De Franse krant Le Parisien meldt dat het gaat om de 22-jarige Mamoudou Gassama, die een half jaar geleden vanuit Mali naar Frankrijk kwam om een daar een toekomst op te bouwen. De Franse president Emmanuel Macron heeft de Malinese migrant maandag uitgenodigd om hem persoonlijk te bedanken, zo meldt de BBC.

Ook burgemeester Hidalgo van Parijs heeft laten weten dat ze Gassama inmiddels telefonisch heeft bedankt. ,,Zijn daad is een voorbeeld voor alle burgers", schrijft ze op Twitter. ,,Uiteraard zal ik hem steunen in zijn pogingen om hier in Frankrijk te blijven."

Slechte reputatie

Migranten hebben, zeker in Parijs, de laatste jaren een slechte reputatie gekregen door de aanslagen door geradicaliseerde migranten en de overlast in probleemwijken. Het is daarom niet verwonderlijk dat de heldenactie van deze migrant nu zo wordt bejubeld op sociale media.

Hoe en waarom het jongetje over de omheining van het balkon was gekropen, is onduidelijk. Volgens nieuwszender LCI waren zijn ouders niet aanwezig. Het jongetje is toevertrouwd aan de jeugdbescherming en is ondergebracht in een opvanggezin.