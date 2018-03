Voorbijganger trakteert dakloze bij McDonald's, politie zet hen buiten

Man lag twee uur langer in vrieskou door verwarring rond huisnummers

11:51 Een 57-jarige man die gisteren dood werd aangetroffen in een straat in het Belgische Deurne, lag twee uur langer in de kou door een misverstand met huisnummers. Dat heeft de politie gezegd tegen VTM Nieuws. Autopsie moet uitwijzen wat de doodsoorzaak is.