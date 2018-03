Voormalig campagnemedewerker van Trump praat toch met Mueller

'Doodzieke vrouw Engeland is dochter Russische ex-spion'

13:11 De jonge vrouw die zondagmiddag naast de doodzieke Russische ex-spion Sergei Skripal is aangetroffen op een bankje in Salisbury is zijn dochter. Dat melden de Britse autoriteiten. Joelia Skripal woont in Rusland maar was op bezoek bij haar vader in het plaatsje in het zuidwesten van Engeland. Net als haar vader werd zij doodziek afgevoerd naar het ziekenhuis.