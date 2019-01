Voormalig politiek strateeg van president Trump opgepakt

Roger Stone, een voormalige politiek adviseur van president Trump, is opgepakt in het Amerikaanse Fort Lauderdale. Stone kwam na de verkiezingen in beeld bij de autoriteiten die de mogelijke Russische inmenging in de stembusgang onderzochten.

Volledig scherm Roger Stone. © REUTERS Stone wordt onder meer verdacht van het afleggen van valse verklaringen en een poging een getuige te beïnvloeden, meldt het team van speciaal aanklager Robert Mueller. In totaal gaat het om zeven aanklachten tegen Trumps oud-vertrouweling.



De 66-jarige Stone, wiens politiek carrière terugvoert tot het presidentschap van Richard Nixon, werkte tot de zomer van 2015 voor de campagne van Trump. Na een abrupt vertrek bleef hij achter de schermen echter adviseur van de president.



De adviseur beweerde volgens aanklagers later in contact te staan met een niet nader genoemde organisatie, omschreven als ‘Organisation 1'. Het gaat daarbij vrijwel zeker om WikiLeaks. De klokkenluiderssite publiceerde documenten die door hackers waren gestolen van de Democratische Partij van Hillary Clinton.

Contact met hacker

De politiek strateeg zou in de zomer van 2016 nog contact hebben gehad met hoge medewerkers van de Trump-campagne. Er zou toen zijn gesproken over de vraag of de ongenoemde organisatie informatie had die schadelijk kon zijn voor de campagne van Clinton.

Volgens aanklagers kreeg een hoge functionaris van de Trump-campagne opdracht ,,contact op te nemen met Stone over toekomstige publicaties en wat voor andere schadelijke informatie ‘Organisatie 1' had over de Clinton-campagne’’. In de aanklacht staat niet om welke campagnemedewerker het gaat.



Op de vraag of hij op de hoogte was van Wikileaks’ plannen om een grote hoeveelheid van de Democraten gestolen privé-e-mails te publiceren, gaf Stone wisselende verklaringen. Wel heeft hij erkend via Twitter contact te hebben gehad met account Guccifer 2.0.



‘Achterdeur naar Assange’