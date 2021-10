Voormalig VS-minister van Buitenlandse Zaken en oud-generaal Colin Powell (84) overleden

Powell was de eerste zwarte Amerikaan die van 1989 tot 1993 de functie van bevelhebber van de strijdkrachten bekleedde. Ook was hij de eerste zwarte minister van Buitenlandse Zaken van de VS en diende als Republikein onder twee presidenten. Na de aanslagen van september 2001 was hij mede-aanjager van de strijd tegen het terrorisme en de oorlogen tegen Afghanistan en die in Irak.



De voormalig generaal stak zijn mening niet onder stoelen of banken. In 2008 en 2012 liet hij weten niet de Republikeinse presidentskandidaat John McCain te steunen, maar de Democraat Barack Obama. Die won beide keren de verkiezingen. In 2016 schaarde Powell zich achter de Democraat Hillary Clinton en niet achter de Republikeinse kandidaat Donald Trump.



Bij de verkiezingen van 2020 schaarde hij zich achter de Democraat Joe Biden, in plaats van de zittende president Trump. Powell noemde Trump ‘nutteloos’ en zie dat diens optreden sinds zijn aantreden alleen maar erger is geworden. Op CNN noemde hij de president ‘een gevaar voor onze democratie, gevaarlijk voor ons land’. Trumps optreden na de dood van George Floyd leidde volgens Powell tot grote verdeeldheid.