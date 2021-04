Voormalige Duitse voetbalprof bekent verspreiden van kinderporno gedeeltelijk

De voormalige Duitse profvoetballer Christoph Metzelder (40) heeft een gedeeltelijke bekentenis afgelegd in de rechtszaak tegen hem wegens het bezit en verspreiden van kinderporno. Hij zou in 2019 via WhatsApp 29 bestanden naar drie vrouwen hebben gestuurd. Op zijn mobieltje werden volgens het Openbaar Ministerie 297 kinderpornobestanden gevonden.

De oud-international en vader van een dochter van elf gaf donderdag in de rechtbank in Düsseldorf toe 18 bestanden met kinder- en jeugdporno te hebben verstuurd maar ontkende het bezit van de bijna 300 bestanden op zijn mobieltje. ,,Ik aanvaard de straf en vraag de slachtoffers van seksueel geweld om vergeving. Ik zal de rest van mijn leven met deze schuld moeten leven”, zei Metzelder.

De rechtbank had hem een voorwaardelijke gevangenisstraf van tien tot twaalf maanden beloofd in geval van een bekentenis en benadrukte dat de voormalige profvoetballer onschuldig is tot de afronding van de zaak. Metzelders advocaat vroeg vrijspraak. Volgens hem is het bewijsmateriaal tegen zijn cliënt illegaal verkregen.

Met slechts een zwart mondkapje als bescherming tegen de camera’s, liet de boomlange oud-international - grijs colbertje, wit t-shirt, zwarte jeans en zwarte sneakers - zich voor het begin van de zitting fotograferen. Daarna las de openbaar aanklager de beschuldigingen tegen hem voor. De in de rechtszaal aanwezige journalisten, vanwege corona beperkt tot 28, hoorden schokkende details over de kinderporno die Metzelder in juli en augustus 2019 via WhatsApp aan drie vrouwen onder wie een ex-vriendin uit Hamburg zou hebben gestuurd. Het gaat om beelden van naakte jongens en meisjes onder de 14 en soms zelf jonger dan tien jaar. Ze werden gefilmd tijdens vaginale, orale of anale seks met volwassenen en andere minderjarigen.

Onderscheidingen

Daarna kwam Metzelder zelf aan het woord. Hij vertelde over zijn voetbalcarrière en maatschappelijke betrokkenheid waaronder zijn ambassadeurschap voor een vereniging tegen kinderprostitutie en een door hem opgerichte stichting voor kansarme jongeren die nu een andere naam draagt en zonder hem verder gaat. ,,Ik ben trots op deze jaren van vrijwilligerswerk’’, zei de voormalige profvoetballer. Hij zag zijn vrijwilligerswerk bekroond met enkele onderscheidingen (Het federale Kruis van Verdienste en de Orde van Verdienste van de deelstaat Noordrijn-Westfalen) maar zal die teruggeven ongeacht de uitkomst van het proces. ,,Het zijn weliswaar erkenningen voor maatschappelijke betrokkenheid in het verleden maar ze doen ook een aanspraak gelden voor de toekomst’’, sprak hij.

Vervolgens zei de oud-international kort iets over de impact van de kinderpornobeschuldigingen op zijn leven. Dat de doorzoekingen in zijn hotelkamer op de voetbalacademie bij Bonn waar hij een trainersopleiding volgde en in zijn woning in Düsseldorf ‘in veel opzichten een keerpunt’ betekenden. Professioneel, sociaal en privé. Dat vrienden en kennissen het contact met hem hebben verbroken, dat hij een sociaal uitgestotene is en al zijn werkzaamheden heeft opgeschorst of beëindigd.

Hoofdgetuige

Het OM moet het tijdens de rechtszaak waarschijnlijk stellen zonder de Hamburgse ex-vriendin aan wie Metzelder de kinderporno zou hebben gestuurd. Ze tekende beroep aan tegen een strafbeschikking van de rechtbank die haar zonder inhoudelijke behandeling veroordeelde tot een boete van 1000 euro wegens het niet melden van een strafbaar feit (niet zij maar een vriendin gaf de kinderporno door aan de nieuwssite Bild, die de politie informeerde, red.). Metzelder werd na zijn actieve carrière bij Borussia Dortmund, Real Madrid en Schalke 04 voetbalanalyticus voor Sky en ARD. Ook begon hij met een collega een pr-bureau. Hij begon in 2019 een trainersopleiding en coacht een A-jeugdteam bij zijn thuisclub TuS Haltern.

Volledig scherm Metzelder bij zijn aankomst bij het gerechtsgebouw. © EPA

Volledig scherm Metzelder met zijn advocaten (r) bij aankomst bij de rechtbank. © EPA

Volledig scherm Metzelder geflankeerd door zijn advocaten Julia Donnepp (L) en Ulrich Sommer (R). © AP