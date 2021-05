Voortvluchtige Belgische militair nog altijd niet gevonden: hoe gaat klopjacht nu verder?

Gisterennacht en -ochtend zijn er in België op een tiental plaatsen huiszoekingen uitgevoerd bij mensen die bekend staan vanwege extreemrechtse sympathieën, mensen die behoren tot het persoonlijke netwerk van Conings en die hem mogelijk de voorbije dagen geholpen hebben of nu nog helpen om zich schuil te houden. Maar de militair is nog altijd spoorloos en dat al sinds maandagavond.



Speurders van de federale politie hebben ook een huiszoeking uitgevoerd in de woning van de 46-jarige Conings zelf in Dilsen-Stokkem. Daarbij zijn dna-stalen meegenomen om een eventuele match te vinden op voorwerpen die tijdens de zoektocht in het Nationaal Park zijn aangetroffen. Bij een huiszoeking begin deze week in het huis van Conings waren al verschillende telefoons en zijn computer meegenomen. Hij had onlangs nog een nieuwe simkaart gekocht en had verschillende nummers.



Tomas Boutens, de extreemrechtse oud-militair die in 2014 tot vijf jaar cel veroordeeld werd voor aanslagplannen met zijn groepering Bloed, Bodem, Eer en Trouw (BBET), kreeg ook politie over de vloer. Dat liet hij zelf op Facebook weten. ,,Ze zochten J. alsof die in mijn kast zit. Niet dus.”