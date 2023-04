Voortvluchtige maffiabaas opgepakt bij verlaten kerk in Genua

De Italiaanse politie heeft donderdag een kopstuk opgepakt van de ‘Ndrangheta, een maffiaclan uit het zuiden van Italië. Het gaat om de 49-jarige Pasquale Bonavota, die bij de politie bekendstond als een van de gevaarlijkste criminelen van het land en bijna vijf jaar voortvluchtig was.

Tegen Bonavota is in november 2018 een arrestatiebevel uitgevaardigd wegens moord en deelname aan een criminele organisatie. Donderdag werd hij in de noordwestelijke stad Genua opgepakt. Volgens lokale media gebeurde dat toen hij een kathedraal verliet. Hij zou een vervalste ID-kaart bij zich hebben gehad.

Bonavota stond samen met twee broers aan het hoofd van een tak van de ‘Ndrangheta die vanuit de gemeente Sant’Onofrio opereerde, maar ook actief zou zijn in Rome en de noordelijke regio’s Piëmont en Ligurië. Volgens justitie nam Bonavota samen met andere kopstukken van de ‘Ndrangheta ,,de belangrijkste besluiten” en ging hij over ,,de belangen van de organisatie in de omgeving van Rome en over de goksector en drugshandel”.

De ‘Ndrangheta komt oorspronkelijk uit Calabrië en wordt beschouwd als de machtigste van de Italiaanse maffiaorganisaties, die ook zeer actief is in de rest van de wereld. Ook in Nederland zijn afgelopen jaren leden van de ‘Ndrangheta opgepakt.

Begin dit jaar is de meest gezochte maffiabaas van Italië opgepakt: Matteo Messina Denaro. Hij zou de grote baas van de Siciliaanse Cosa Nostra zijn en was sinds 1993 op de vlucht.