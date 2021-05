Voortvluchtige verdachte (22) van spectaculaire juwelenroof uit Duits museum vast

Anderhalf jaar na de spectaculaire juwelenroof uit een museum in Dresden is een vijfde verdachte opgepakt. Het gaat om Abdul Majed Remmo (22), lid van een beruchte criminele ‘clan’ uit Berlijn, meldt het Openbaar Ministerie in Dresden. Hij is de helft van een tweeling en wist tweemaal te ontkomen aan de politie.

Abdul Majed werd maandagavond opgepakt tijdens een doorzoeking in een woning in het Berlijnse district Neukölln, zijn thuisbasis. Daarbij zijn een mobieltje en kleding in beslag genomen, zo maakte het OM dinsdagmorgen bekend. De politie zat hem begin januari al op de hielen maar de twintiger wist toen te ontkomen.

Remmo’s tweelingbroer Mohamed zit sinds eind vorig jaar al vast. Hij werd op 14 december gearresteerd in Neukölln. Hij zou er een bekende ontmoeten maar was daarvoor al gespot door een politieteam. Tegen de tweeling was een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd.

De Duitse politie had in november al drie medeverdachten opgepakt tijdens een indrukwekkende politierazzia. Het gaat om Wissam (23), Rabhi (23) en Bashir (26) Remmo, verklaarden politiebronnen destijds tegenover Berlijnse media. De drie zijn net als de tweeling Duitse staatsburgers en behoren tot de Remmo-clan, een 500-koppige en beruchte Libanees-Koerdische ‘familie’ van meerdere generaties in de Duitse hoofdstad.

De tweelingbroers wisten te ontsnappen vlak voor de politie-operatie. Volgens Duitse media waren ze getipt over de op handen zijnde actie.

Vier ‘verkenners’

Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat de vijf hoofdverdachten hulp kregen van vier mannen die het museum de dag voor de juwelenroof bezochten. Ze waren onder andere te zien bij de vitrine waar de kroonjuwelen lagen en zouden de boel verkend hebben. Een van de vier zou familie zijn van een van de hoofdverdachten. Bewakingsbeelden van het viertal werden in maart vrijgegeven.

De vier medeverdachten zouden het museum de dag voor de juwelenroof verkend hebben.

Volledig scherm © OM Dresden

Kroonjuwelen

Het is nog niet bekend of er ook sporen zijn gevonden van de buit van de roof in historisch museum Grünes Gewölbe in Dresden. Inbrekers gingen er op 25 november 2019 vandoor met de kroonjuwelen van August de Sterke alias de ‘zonnekoning van Saksen’. De sieraden zijn van ‘onschatbare’ culturele waarde. De inbrekers forceerden een tralierooster voor een van de ramen op de eerste verdieping. Daarna begaven ze zich naar de sieradenkamer op de benedenverdieping en sloegen ze hun slag. Bewakers waren via hun beeldscherm getuige van de roof, die slechts een paar minuten duurde.

De dieven ontvluchtten Dresden in een als taxi vermomde Mercedes en reden bijna 200 kilometer in noordelijke richting naar Berlijn, zegt de aanklager in Dresden. Ze hadden een Audi A6 gebruikt om bij het museum weg te komen, die ze vervolgens achterlieten in een ondergrondse garage en in brand staken, een paar kilometer van het museum vandaan. Onder de buit vallen enkele topstukken, zoals de Witte Diamant van Dresden en de Poolse Orde van de Witte Adelaar.

Voor de gouden tip die leidt tot de opheldering van wat Duitse media ‘de grootste kunstroof uit de naoorlogse geschiedenis’ noemen, werd eind november 2019 een beloning van een half miljoen euro uitgeloofd.

Gouden reuzenmunt

De door justitie als ‘notoire dief’omschreven Wissam Remmo werd in november vorig jaar tot twee jaar en zes maanden cel veroordeeld voor een inbraak bij de producent van een hydraulische multitool, in 2018 in de deelstaat Beieren. Hij was ook een van de verdachten van de spectaculaire roof van een 100 kilo zware gouden munt met een waarde van 3,7 miljoen euro uit het Berlijnse Bode Museum, in maart 2017. De werkwijze van de daders, die eveneens binnenkwamen via een raam, vertoonde veel overeenkomsten met de kunstroof in Dresden. Wissam en zijn neef Ahmed (21) werden in februari 2020 veroordeeld tot 4,5 jaar cel.

De inbrekers sloegen hun slag in een van deze vitrines in de juwelenzaal van het museum.

