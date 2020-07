Voortvluchtige ‘Woud-Rambo’ probeerde ex-vriendin te vermoorden met kruisboog

De klopjacht op de 31-jarige Yves Rausch is nog steeds in volle gang in de buurt van het Duitse Oppenau. Zondag ontwapende hij vier agenten en sloeg daarna op de vlucht. Inmiddels wordt steeds meer bekend over deze ‘Rambo van het Zwarte Woud’, zoals Rausch ook wel wordt genoemd. Zo kwam hij meermaals in aanraking met justitie voor onder meer het overtreden van de wapenwet, bezit van kinderporno en een poging zijn ex-vriendin te vermoorden met een kruisboog.

Sinds zondag is de politie op zoek naar de man die tijdens een controle in het Duitse Oppenau vier agenten wist te ontwapenen en met hun wapens het woud in vluchtte. Hij is verkleed zoals Sylvester Stallone in de ‘Rambo’-films, wat de Duitse media meteen inspireerde om hem de bijnaam ‘Rambo van het Zwarte Woud’ te geven.

Aan bewoners is gevraagd om binnen te blijven omdat de gezochte persoon als gevaarlijk wordt beschouwd. Lifters mogen niet worden meegenomen. Scholen, crèches en het zwembad zijn uit voorzorg gesloten.

Agenten bewaken een weg in de buurt van Oppenau.

Kruisboog

De straten in Oppenau, 50 kilometer ten noorden van Freiburg, ogen leger dan anders. Veel winkels zijn dicht. De voortvluchtige man is bekend in het dorp, zo zeggen bewoners. Hij wordt omschreven als een buitenbeentje. ,,Het was de juiste beslissing om scholen en kinderdagverblijven in Oppenau te sluiten”, zei een 77-jarige vrouw tegenover weekblad Focus. ,,Mogelijk wordt hij helemaal gek”. Ze hoopt dat de politie hem snel zal vinden.

Rausch is inderdaad geen doorsnee burger. Hij heeft een lang strafblad. Zo was hij in het bezit van kinderporno, werd hij veroordeeld wegens diefstal, verboden wapenbezit, afpersing en poging tot doodslag. In 2010 schoot hij zijn ex-vriendin neer met een sportkruisboog en verwondde haar ernstig.

De politie is massaal ter plaatse.

Onder schot

De politie had zondagochtend vernomen dat een verdachte man zich schuilhield in een rode boshut. Toen agenten hem daar aantroffen, ontdekten ze dat hij een mes en een pistool had, evenals pijlen en bogen.

Aanvankelijk leek de man mee te werken, maar plots trok hij een pistool. Hij dwong vier agenten om hun wapens op de grond te leggen en ging ermee aan de haal. De eigenaar van de hut, die anoniem wilde blijven, zei tegen Bild: ,,We hebben de hut al lange tijd niet meer gebruikt. Yves Rausch verbleef er blijkbaar illegaal. Ik ken hem niet en hoop dat alles goed zal aflopen.”

Niemand weet waar de verdachte zich nu verschuilt. Er is een aanhoudingsbevel tegen hem uitgevaardigd. Hij heeft nu mogelijk minstens vier semi-automatische pistolen bij zich en kan zeker 64 schoten lossen, zo schat de politie in.

De politie omsingelde herhaaldelijk gebieden in en om het bos en doorzocht ze. Speurhonden en helikopters worden voor de derde dag op rij ingezet. Maar vooralsnog zonder succes.