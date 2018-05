Voorvechter mensenrechtenwet op verzoek van Rusland opgepakt in Spanje

De voorvechter van de zogeheten Magnitski-wetgeving meldde zijn arrestatie vanmorgen op Twitter. Hij schrijft onder meer dat hij door twee Spaanse agenten naar een politiestation wordt vervoerd, maar dat hij niet weet welk bureau dat is. Even later deelde hij een foto van zijn arrestatiebevel.



De Spaanse politie ontkent echter Browder te hebben gearresteerd. Volgens de autoriteiten is het Russische verzoek verlopen. De zakenman is inmiddels weer vrijgelaten.



Belastingontduiking

Browder werd eind vorig jaar door een Russische rechtbank veroordeeld tot negen jaar celstraf voor fraude en belastingontduiking. De autoriteiten verzochten Interpol daarop hem op de internationale opsporingslijst te zetten. Het is onduidelijk of het voorval vanmorgen te maken had met die veroordeling, maar op het bevel wordt wel fraude opgegeven als reden.



In 2013 werd Browder ook al voor belastingontduiking veroordeeld in Rusland, maar toen weigerde Interpol nog hem op de opsporingslijst te zetten. De aanvraag zou politiek gemotiveerd zijn, oordeelde de veiligheidsdienst toen.



Browder was vorige week nog op bezoek in de Tweede Kamer om te praten over invoering van de wetgeving in Nederland. Nederland wil ook zo’n wet, zo stelde een Kamermeerderheid vorige maand in een motie.